Les trois idées reçues sur le sport et la santé

Depuis ce mercredi, le médecin peut prescrire des séances de sports à des patients atteints d'une affection de longue durée (ALD). Cela concerne des maladies comme le diabète de type 1 et 2, les tumeurs ou encore les AVC. Pour l'instant, ces séances ne sont pas remboursées par la Sécurité sociale.

Un médecin qui prescrit des séances de sports à un patient atteint d'une maladie chronique, qu'est-ce que ça change ? C'est l'une des questions que nous avons posé au docteur Yann Lonjaret, médecin à Aiserey. Spécialisé dans le sport-santé, le médecin généraliste a accepté de démonter trois idées reçues sur la santé et le sport.

Plus on fait de sports, plus on vit longtemps

VRAI et FAUX : c'est globalement vrai. Sauf pour ceux qui pratiquent le sport à haut niveau. Ils n'ont pas une plus grande espérance de vie que la moyenne.

Le sport à haute dose, c'est comme une drogue

VRAI et FAUX : ça peut l'être sur certains sports d'ultra endurance. Ça peut devenir une addiction reconnue.

Il y a un âge où il vaut mieux arrêter le sport

FAUX : on peut commencer et arrêter le sport à tout âge. Tout dépend de ses capacités et d'adapter sa pratique à se situation.