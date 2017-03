Les troubles du sommeil des Alsaciens décortiqués à Haguenau

Dans le Bas-Rhin,à Haguenau, un cabinet et un service de la clinique sont spécialisés dans les troubles du sommeil. Insomnie, apnée, tout est examiné pour décrypter le sommeil des Alsaciens. Pour la 17e journée du sommeil, ce vendredi, des conférences et des tests sont organisés.

Dormez-vous bien la nuit ? Pour Christiane, la réponse est clairement non et c'est pour cela que la jeune femme est venue passer 24 heures dans le service sommeil de la clinique Capio à Haguenau pour faire des tests. Christiane a des électrodes sur le visages, le tout relié à un appareil posé sur sa table de nuit.

Cette infirmière a travaillé de nuit pendant plus de dix ans, "cela m'a bouzillé" raconte la jeune femme, et aujourd'hui, cinq ans après ce changement de rythme, elle a encore des séquelles. Christiane ne dort que 4 heures et demie par nuit, pas assez pour se reposer et pour tenir toute la journée dans son métier d'infirmière libérale. "Du coup la fatigue elle s'accumule, et là on essaye de comprendre pourquoi". Pour ces tests, elle doit faire quatre siestes dans la journée qui vont servir à analyser son sommeil.

Selon le docteur Marc Pfindel, dormir moins de 6 heures par nuit est dangereux sur la santé. Cela favorise le risque d'avoir "du diabète, des changements d'humeurs, des maladies cardio-vasculaires, de la tension, et favorise également l'obésité ". En moyenne, les Français dorment 7 heures par nuit, c'est 8 heures le weekend.

Le conjoint, première alerte en cas de troubles du sommeil

Comme dans 9 cas sur 10, c'est le conjoint qui remarque le trouble du sommeil selon le docteur Marc Pfindel. Dans la chambre d'à côté, Jean regarde la télé. Il est venu avec sa femme pour réaliser des examens du sommeil. Sa femme fait de l'apnée du sommeil mais avec ces tests, il s'est rendu compte que lui aussi. Il porte des électrodes sur le visage et il a des fils un peu partout : "On ressemble à des cosmonautes et encore là la journée c'est rien par rapport à cette nuit, on nous a enlevé à moitié". .

Les patients doivent être dans leurs chambres à 20 heures trente, ils ont le droit de lire ou de regarder la télé. Seul impératif, le matin ils doivent se lever à 7 heures et demie pour poursuivre les examens.

Selon Rebecca Batt, infirmière spécialisée dans les troubles du sommeil, "toutes les électrodes sur le visage et du cuir chevelu cela va nous indiquer le stade de sommeil du patient, s'il dort ou s'il ne dort pas" . Il y a aussi des capteurs pour mesurer la respiration et le rythme cardiaque. En plus, si le patient est d'accord, il est filmé pendant son sommeil pour savoir s'il bouge de manière anormale. La nuit, tout est surveillé dans le service par des techniciennes du sommeil comme Rebecca Batt. A la suite de ces examens, on est en mesure de "lire le sommeil" explique l'infirmière spécialisée.

L'apnée du sommeil, principal motif des consultations

Dans le cabinet du sommeil du docteur Marc Pfindel, rattaché au service de la clinique, "80% des patients viennent pour des apnées du sommeil" comme Marcel. Il est venu car il dormait mal : "Je ronflais, j'étais nerveux, je me réveillais fatigué, c'était pas ça le matin". Les apnées du sommeil sont liées aux maladies cardio vasculaires, c'est prouvé depuis 2007 selon le docteur Pfindel : "Il faut faire un effort sur le dépistage pour éviter ensuite des risques cardio-vasculaires".

Les personnes n'hésitent plus à consulter explique Véronique Klipfel, technicienne du sommeil, spécialisée dans l'hypnose : "Les gens se sentent extrêmement concernés par leur sommeil". Ce qui est important c'est d'avoir "une bonne structure de sommeil". Dans la chambre de Marcel désormais il y a une machine et il doit porter un masque pour dormir. Au début cela n'a pas été simple : "Cela ne se passait pas très bien avec le masque". Pour surmonter le problème du masque, l'hypnose peut être utilisée explique Véronique Klipfel : "Les gens font un blocage notamment en cas de situation de claustrophobie. Grâce à une ou deux séances d'hypnose après généralement cela se passe très bien". Depuis, Marcel accepte le masque et la machine et il voit les résultats. Il dort comme une souche : "Un de ces jours, je vais avoir une feuille qui va me pousser sur le dos", plaisante l'Alsacien.



Pour la 17e journée nationale du sommeil, le cabinet du sommeil d'Haguenau organise ce vendredi matin, de 9 heures à midi, des stands d'information et également des tests de dépistages et des petites conférences, notamment sur les apnées du sommeil, le sommeil et l'hypnose ou encore une conférence sur la question de dormir seul ou non ? Des stands d'information sont aussi prévus dans le Haut-Rhin, à l’hôpital de Mulhouse et au centre hospitalier de Rouffach.