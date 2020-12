Augmentation des tentatives de suicide chez les jeunes en Sarthe à cause de la crise sanitaire

C'est une des nombreuses conséquences de la crise sanitaire, les troubles psychologiques sont en hausse partout en France. L'établissement public de santé mental de Sarthe traite ainsi de plus en plus de patients. Les tentatives de suicide chez les jeunes augmentent également.

La crise sanitaire a un impact très négatif sur la santé mentale des Français. Depuis cet été, l'établissement public de santé mental de la Sarthe constate un afflux de patients.

"Depuis le mois de juillet et le mois d'août", confirme en effet Marianne Piron-Prunier, psychiatre à l'établissement public de santé mentale de la Sarthe, "alors qu'au début de la crise sanitaire, nous avions constaté une baisse du nombre de patients".

Les jeunes, premiers touchés

"Nous avons une augmentation des demandes de consultations et _d'hospitalisation_, parfois pour des traitements lourds, et cette demande ne fait qu'augmenter actuellement", détaille le docteur Piron-Prunier. "Nous sommes frappés de voir que des patients que nous connaissions décompensent, présentent des malaises lourds et complexes".

"Ils _craquent__, à cause du stress, du confinement, mais aussi de la peur de la mort et de la maladie. On assiste aussi à une augmentation de troubles anxieux, de troubles du sommeil et des tentatives de suicide chez les jeune_s"

"Le deuxième confinement est plus difficile pour les jeunes que le premier", assure Marianne Piron-Prunier.

"C'est une deuxième période d'arrêt des _liens sociaux_, des activités. Pour les étudiants, cela se traduit par de grosses difficultés à se projeter dans l'avenir, qu'il soit proche ou plus lointain", continue-t-elle.

Les personnes âgées, également exposées

Les personnes âgées sont une autre catégorie de la population qui souffre beaucoup psychologiquement de cette crise sanitaire.

"C'est une rupture des liens sociaux, un isolement accru. Il y a aura un impact aussi chez eux, et nous recevons des personnes âgées dans un état de stress important", confirme la psychiatre, par exemple, quand un couple malade du coronavirus est hospitalisé, et que l'un des deux peut rentrer avant l'autre à la maison

Des troubles psychologiques liées à la crise économique

La crise sanitaire fait déjà des dégâts au sein de l'économie française, avec des salariés qui perdent leurs emplois, des commerces contraints de fermer. Autant de situations stressantes de nature à créer des troubles psychologiques chez les personnes concernées.

"Tout ce qui peut nous priver de travail, notamment des perspectives de travail et de revenu est une source de stress importante. Parmi ceux que nous recevons et qui stressent le plus, il y en a qui connaissaient déjà des _difficultés financières_, sauf qu'aujourd'hui, elle s'aggravent", conclut M. Piron-Prunier.