Trois des six tubes contenant les souches originelles du vaccin anti-tuberculose ont été ouverts jeudi à l'Institut Pasteur de Lille. Une première depuis la découverte du BCG en 1921. Cette opération historique s'est déroulée avec les plus grandes précautions.

C’est un événement historique ! Cent ans après la découverte du vaccin anti-tuberculose, les tubes contenant les souches originelles du BCG ont été ouverts jeudi 22 mars 2018 à l'Institut Pasteur de Lille. C'est là qu'Albert Calmette et Camille Guérin ont élaboré le remède, en 1921. L'opération s'est déroulée dans un petit laboratoire vide et silencieux. Le docteur Philip Supply, directeur de recherche au CNRS, a procédé à l'ouverture des tubes.

Concrètement, le chercheur travaille dans un caisson stérile et hermétique. Face à lui, trois gros tubes à essai - les tubes historiques contenant le BCG. A l'aide d'une sorte de gros coton-tige, Philip Supply prélève un bout de souche dans chacun des tubes, avant de les déposer dans des micro-tubes.

Un moment très particulier pour le directeur de recherche. "C'est un des instants les plus intenses de ma vie, sourit-il. Après la naissance de mes enfants quand même ! J'ai eu l’impression de manipuler des trésors. C'était une grosse émotion, mais j'ai réussi à la contrôler et tout c'est bien passé. Je suis à la fois content et soulagé !"

Rendre le vaccin plus efficace

Cela faisait près d'un siècle que "ces trésors" étaient scellés, et exposé au musée de l'Institut. Alors pourquoi les ouvrir maintenant ? "Il y a deux raisons principale : il fallait les autorisations nécessaires et que la technologie soit au point pour nous permette de réaliser les analyses que l'on projette maintenant."

Les chercheurs vont pouvoir extraire et séquencer le matériel génétique prélevé dans les tubes, et remettre certaines souches en culture. Ainsi, il pourront mieux comprendre comment le vaccin a été découvert, et aussi pourquoi il a perdu en virulence avec les années. "Le vaccin BCG actuel n'est pas suffisamment protecteur, précise Philip Supply. En particulier, il ne protège pas des formes les plus fréquentes de la tuberculose." Pour que ces recherches aboutissent, encore faut-il que le matériel génétique prélevé soit suffisant et de bonne qualité. Si ce n'est pas le cas, l'opération sera renouvelée sur trois autres tubes.

Au total, six tubes contenant les souches du vaccin sont exposés à l'Institut Pasteur deLille. © Radio France - Hélène Fromenty

5.000 morts par jour

L'objectif final de la manipulation est donc de standardiser le vaccin anti-tuberculose, et de proposer un traitement plus efficace pour les années à venir. Car la tuberculose reste la maladie infectieuse la plus mortelle : 5.000 morts par jour dans le monde, 1,7 millions par an, c'est plus que le sida ou la malaria.

L'autre défi, c'est la résistance accrue du virus aux traitements antibiotiques. Sur 500.000 personnes ayant contractés une tuberculose multirésistante en 2016, seul un quart ont été diagnostiqués et traités.

L’institut Pasteur de Lille, tout comme l’OMS ou la majorité des pays du globe, mettent tout en œuvre pour éradiquer la tuberculose d’ici à 2030. La solidarité dans le combat face a cette maladie est d’ailleurs mise avant tous les 24 mars, lors de la Journée Mondiale de lutte contre la tuberculose.