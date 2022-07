Les urgences d'Amboise seront fermées quelques nuits en juillet

Que faire pour répondre à la crise des urgences ? Ces dernières semaines, plus de 120 services ont été fermés, ou impactés, à cause d’un manque de personnel. Le rapport Braun a été remis ce jeudi à la première ministre pour proposer quelques solutions. En l'occurrence, 41 recommandations, dont celle de réguler les admissions par un appel préalable au 15, ou encore celle de limiter l’accès aux seules urgences vitales, en particulier la nuit.

Moins de la moitié des médecins nécessaires

Cette dernière proposition, l’hôpital d’Amboise est d’ailleurs obligé de l’appliquer. Son service d’urgence sera fermé quatre nuits de juillet, de 18h30 à 8h30. Il y faudrait entre 13 à 14 médecins à temps plein, mais aujourd’hui il n’en compte qu’à peine plus de cinq.

Impossible dans ces conditions d’être présents 24h/24. Et pourtant, les médecins urgentistes font tout ce qu’ils peuvent, assure leur chef de service, le Docteur Alain Deilgat, "les médecins font beaucoup d'heures supplémentaires. Enormément d'heures supplémentaires". Selon lui, cela équivaudrait au double de leurs 39 heures de soins qu’ils doivent normalement réaliser. Sans compter le renfort de médecins intérimaires. Et pourtant donc, ça ne passe pas.

Des conditions de travail dénoncées

L’hôpital n’attire plus, la faute à des conditions de travail qu’Alain Deilgat juge inacceptables. "Des lits d'aval ferment en permanence et continuent à fermer. Les gens restent sur des brancards des heures, en attendant de trouver un lit. Rentrer le soir chez soi en se demandant si on a fait du bon travail, ça va un an, deux ans, mais pas plus".

Et puis dans le même temps, il y a le nombre de passages aux urgences qui a doublé en dix ans, et qu’il faut bien gérer. Ce que les urgences d’Amboise ne pourront donc plus assurer lors de quelques nuits en juillet, où le service sera fermé. Mais le Docteur Deilgat ne veut pas dire quand exactement. "Imaginons quelqu'un a mal dans la poitrine le 11 juillet et il n'ose pas appeler parce que les urgences sont fermées. Je ne veux pas de ça, je veux que les gens fassent comme d'habitude. C'est à nous de gérer".

Les urgences vitales quand même assurées

Lui ne veut surtout pas passer à côté d’un vrai problème de santé. Les urgences vitales resteront d’ailleurs assurées par le Smur, même les nuits où le service sera fermé. Les personnes qui en ressentent le besoin doivent dans tous les cas appeler le 15. Si les urgences d’Amboise sont fermées, elles pourront être réorientées vers celle de Loches, de Trousseau ou de l’Alliance.

Le Docteur Deilgat garde toujours espoir de trouver une solution, et de ne pas avoir à fermer finalement son service pendant ces quatre nuits en question. Déjà, lors de deux week-ends en mai dernier, ses urgences avaient dû fermer, toujours pour la même raison.