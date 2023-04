Les urgences d'Issoudun de nouveau ouvertes la nuit à partir du 1er mai avec un système de régulation

C'est la fin de cinq mois de fermeture du service des urgences de l'hôpital d'Issoudun la nuit. A partir du lundi 1er mai, les urgences du centre hospitalier de la Tour Blanche fonctionneront normalement et seront en accès libre entre 9h et 19h. Puis, en soirée et la nuit, de 19h à 9h, une régulation se met en place. En cas de souci, il faut composer le 15 et un médecin régulateur vous proposera alors plusieurs solutions : "Si c'est très urgent, il envoie l'équipe du Smur de Châteauroux ; soit il l'oriente vers l'hôpital le plus près ; soit il oriente, si ce n'est pas urgent, vers le médecin traitant le lendemain ou le service d'urgences d'Issoudun le lendemain, à partir de 9 h ; enfin il peut orienter vers un autre hôpital parce qu'on a des patients qui viennent du Cher et retournent consulter dans leur département", détaille le docteur Al Maaz, chef du service des urgences*.*

Il faut composer le 15 entre 19h et 9h avant de se rendre aux urgences

Une solution bienvenue mais limitée. Pour une réouverture complète la nuit, il faut des soignants. Une denrée rare en ce moment, selon Dominique Hardy, le directeur de l'ARS dans l'Indre : "Ce n'est pas une question "de gros sous". La question, c'est de trouver des personnels qui veuillent bien travailler la nuit et qu'on peut recruter sur Issoudun". Alors, le directeur de l'hôpital, Marc Kugelstadt, s'active : "Des infirmières de jour ont accepté de passer la nuit. C'est un redéploiement de personnel qui permet cette réouverture. Mais l'idéal, ce serait encore de recruter quatre ou cinq infirmières et trois médecins".

Cette réouverture régulée est permise par la collaboration du centre hospitalier de Châteauroux qui reçoit et traite les appels. Pour le maire d'Issoudun et président du conseil de surveillance, André Laignel, la mutualisation est la clé du problème : "Nous savons qu'aussi bien dans le Cher que dans l'Indre, malheureusement, nous sommes en manque de praticiens, que ce soit des docteurs, mais aussi des infirmiers, des infirmières, des aides soignants ou aides soignantes. Et donc, il faut que nous soyons capables de conjuguer nos efforts. Et c'est cette mutualisation qui nous permet aujourd'hui de rouvrir".

L'hôpital d'Issoudun cherche médecins et infirmiers

La réouverture des urgences d'Issoudun la nuit permettra de désengorger les services des hôpitaux voisins. La régulation nocturne risque de durer et si la sortie d'école des élèves infirmiers en juillet est un espoir de recrutement selon certains, encore faut il qu'ils choisissent Issoudun.