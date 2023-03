Les urgences d'Issoudun restent ouvertes en journée entre 8h30 et 19h

Les urgences de l'hôpital d'Issoudun ferment leurs portes à 19h depuis le 1er décembre . Mais à partir de 8h30, l’équipe médicale, paramédicale et administrative sont présents pour prendre en charge toute personne nécessitant une prise en charge médicale et paramédicale.

La direction de l'hôpital tient à rappeler les horaires car de plus en plus de patients pensent que les urgences sont complètement fermées. Ainsi, les urgences ne reçoivent plus de nouveaux patients après 19h pour finaliser le prise en charge des patients encore présents dans le service et organiser leurs sorties avant la fermeture du service. A partir de 17h, si le patient souffre d'une pathologie qui nécessite une prise en charge supérieure à deux heures, il est réorienté et transféré vers un autre hôpital. Les équipes terminent leur service à 20h30 et reprennent à 8h30 le lendemain.

Objectif : rouvrir au plus vite les urgences la nuit

Néanmoins, cette situation n'est pas amenée à durer : l'objectif est de rouvrir au plus vite les urgences 24h/24 "pour garantir la qualité des soins sur le bassin de vie" mais actuellement, il n'y a pas assez de personnel aux urgences pour assurer le service de nuit.

Même si le service des Urgences n’est ouvert que la journée, l'hôpital d'Issoudun rappelle également que les différents services du Centre Hospitalier fonctionnent normalement, comme le Pôle Soins de suite et réadaptation (Soins de suite polyvalents-gériatriques et Médecine Physique et Réadaptation), l’imagerie médicale, les consultations de spécialistes et de médecins généralistes, les soins non programmés etc… D’autre part, les médecins libéraux peuvent continuer d’adresser des patients en Médecine Polyvalente et Gériatrique, après concertation avec les médecins des services, pour une hospitalisation directe ou programmée.