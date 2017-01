Déménagement délicat pour les urgences de Belfort

Dans le cadre du déménagement des hôpitaux de Belfort et Montbéliard vers le site de Trévenans, les urgences de Belfort vont être transférées à partir de minuit ce mardi soir. Durant quelques heures les patients seront donc accueillis aux urgences de Montbéliard

C'est sans doute l'un des transferts les plus délicats du déménagement des sites de Belfort et Montbéliard vers le nouvel hôpital de Trévenans. A partir de ce mardi soir, minuit, les urgences de Belfort vont être transférées à leur tour. A minuit il ne sera donc plus possible de se rendre aux urgences de Belfort. Ça ne veut pas dire que ceux qui sont arrivés à 23H30 ne seront plus soignés, ou qu'ils vont être transférés ailleurs, en revanche, les équipes médicales ne prendront plus en charge les gens qui se présenteront à partir de minuit car c'est à ce moment là que va commencer le déménagement du service vers Trévenans.

Les urgences de Montbéliard vont prendre le relais quelques heures

Durant quelques heures, les patients devront se rendre à Montbéliard, le temps que les urgences de Trévenans soient opérationnelles, c'est à dire jusqu’à 14H environ ce mercredi. Les pompiers et le samu transporteront donc leurs patients vers la cité des princes où le personnel sera renforcé pour l'occasion. En cas de doute, vous pouvez appeler le 15 ou le 18. Toutes ces mesures ne concernent que les urgences des adultes, les urgences pédiatriques et gynécologiques sont toujours sur le site de Belfort pour le moment.