Six services hospitaliers d'urgence submergés à cause de la grippe en Bretagne

Le pic d'épidémie de grippe devrait être atteint la semaine prochain, et "le bilan sera probablement lourd" selon la Ministre de la Santé. En Bretagne, les services d'urgence font face à un afflux de patients. Six d'entre eux se sont déclarés "en tension" auprès de l'Agence régionale de santé.

La Bretagne est relativement épargnée par l'épidémie de grippe qui se propage en France. Voilà le constat de l'Agence Régionale de Santé ce mercredi, au moment où Marisol Touraine fait état d'une situation alarmante. "Le bilan sera probablement lourd", explique la Ministre de la Santé. Elle appelle les hôpitaux à reporter les opérations non urgentes pour désengorger les services.

La Bretagne a dépasse le seuil épidémique mais elle est relativement épargnée par le virus. © Visactu

Six services d'urgence sont débordés à cause de la grippe

Dans notre région, six hôpitaux se sont déclarés "en tension" auprès de l'ARS. Concrètement, cela signifie un manque de lits et de places suffisants. Et des délais d'attente beaucoup plus longs que prévus. Autre conséquence : les opérations les moins importantes, les moins urgentes peuvent être reportées par souci d'efficacité.

Landerneau dans le Finistère.

dans le Finistère. Lorient dans le Morbihan.

dans le Morbihan. Saint-Malo en Ille-et-Vilaine.

en Ille-et-Vilaine. Saint-Brieuc, Lannion et Guingamp dans les Côtes d'Armor.

Aux urgences de La Cavale Blanche à Brest, 52 patients sont actuellement hospitalisés pour des cas de grippe. "L'activité est forte mais elle n'a rien d'exceptionnelle", explique le service communication.

Mais il pourrait y avoir d'autres hôpitaux placés "en tension". Car le nombre de cas de grippe a augmenté de 33 % début janvier en Bretagne. A Morlaix par exemple, la situation est assez délicate selon les urgentistes syndiqués à la CGT.

En Bretagne, la situation est nettement moins alarmante : 225 cas pour 100 000 habitants

Dans notre région, la situation reste pour le moment sous contrôle. Selon le réseau Sentinelle, la Bretagne est la quatrième région la moins touchée par la grippe sur la première semaine de janvier : 225 cas pour 100 000 habitants. Loin de la moyenne nationale, qui est de 395 cas, et encore plus loin de la région Rhône-Alpes-Auvergne, qui compte 597 cas pour 100 000 habitants.