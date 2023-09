Les urgences de Carpentras fermées la nuit pour une durée indéterminée à partir du lundi 2 octobre

Pas d'accueil aux urgences du centre hospitalier de Carpentras la nuit, dès ce lundi 2 octobre 2023. C'est l'annonce faite aujourd'hui par la direction de l'hôpital, faute de personnel soignant. Les urgences de Carpentras ont déjà fermé quatre nuits ce mois de septembre. Les conseils sont les mêmes que d'habitude : en cas d'urgence il faut joindre le 15 pour être aiguiller, sinon joindre son médecin traitant ou se rendre à la maison médicale de garde au deuxième niveau du Centre Hospitalier.

Un manque de personnel inextricable

Les problèmes de personnel ne s'arrangent pas pour l'instant aux urgences de Carpentras. Le directeur du centre hospitalier Alain de Haro confiait déjà il y a deux semaines que le service fonctionnait avec 5 équivalent temps plein et qu**'il en faudrait 12 pour tourner normalement**. Et le personnel a déjà accepté de repousser des congés pour pouvoir garder le service ouvert l'été, alors la direction est obligée de faire souffler les soignants en ces mois de septembre et d'octobre.

Mais il existe un espoir pour l'hôpital : celui de recruter un nouvel urgentiste. Ce recrutement est en court, et permettrait de donner un peu d'air au service des urgences de Carpentras.