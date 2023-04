Les Urgences de Cavaillon fonctionneront de nouveau normalement la nuit à partir du mois de mai

Les urgences de Cavaillon vont retrouver un fonctionnement normal à partir du mois de mai. C'est la mairie de Cavaillon qui l'annonce dans un communiqué puisque le maire est aussi président du conseil de surveillance de l'hôpital de Cavaillon-Lauris.

A partir du 2 mai, toutes les personnes qui se présenteront aux Urgences de Cavaillon la nuit seront accueillies. Ce n'était plus le cas depuis maintenant trois mois puisque depuis le 27 janvier dernier, hormis quelques exceptions comme les urgences vitales, obstétricales et gynécologiques, les patients étaient majoritairement envoyés vers d'autres hôpitaux du département la nuit après une régulation du centre 15.

La prise en charge aux urgences revient donc à la normale à Cavaillon. L'équipe médicale et paramédicale a été renouvelée et les plannings sont remplis. A l'origine, ces mesures provisoires la nuit avaient été mises en place dans un contexte particulier : la majorité des infirmiers et des infirmières du service des Urgences étaient en arrêt maladie pour épuisement professionnel et dénonçaient le manque de moyens pour travailler. Certains n'ont pas réintégré le service pour l'instant, d'autres ont démissionné ou quitté provisoirement l'hôpital. Mais suite à de nouvelles embauches, une solution a été trouvé pour les semaines à venir.