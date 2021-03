Les urgences de Château-du-Loir ferment à nouveau temporairement

Faute de personnel, les urgences de Château-du-Loir sont, de nouveau, contraintes de fermer temporairement. Le service sera donc clos du mercredi 3 mars, 8h30, jusqu'au samedi 6 mars, même heure.

La direction du Centre hospitalier précise qu'une infirmière et une aide-soignante seront tout de même présentes, pour accueillir les patients et les réorienter. Une permanence des soins ambulatoire est également accessible, au 116 117, du 19h à minuit en semaine, le samedi de 12h à minuit et le dimanche de 8 h à minuit. En cas d'urgence, il faut appeler le 15.

Une situation qui devrait se rétablir d'ici le mois d'avril, puisque deux équipes paramédicales vont être mises en place.