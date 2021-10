La fin des travaux aux urgences de Die

L'accueil des patients n'a jamais cessé aux urgences de l'hôpital de Die. Mais depuis 14 mois, les soignants devaient se faufiler au milieu des travaux. C'est terminé : les urgences ont fait peau neuve et leur surface a été doublée.

De meilleures conditions d'accueil

Les conditions d'accueil n'étaient plus tenables pour les soignants comme pour les patients. Il devenait difficile de conserver l'intimité et la confidentialité de la prise en charge. Il faut dire que le site de l'hôpital de Die est très contraint et qu'il est difficile de trouver de nouveaux espaces. Les urgences ont tout de même été agrandies : elles de 150 à 300 m². 150 m² rénovés et 150 m² tout neuf. Le coût des travaux s'élève à un million deux cent mille euros.

A quand le nouvel hôpital ?

L'hôpital de Die (dont les urgences) doit être entièrement reconstruit. L'agence régionale de santé s'y est engagée et a budgété les travaux mais la direction a du mal à trouver un terrain. Le premier terrain trouvé ne convient plus. La date de construction du nouvel hôpital reste toujours inconnue.