Les urgences de l'hôpital Bel-Air à Thionville en mode "dégradé" pour le réveillon de Nouvel An

On savait l'hôpital en tension, la situation s'aggrave à Thionville. Les urgences de l'hôpital Bel-Air basculent en mode dégradé, à compter de ce vendredi 30 décembre. Elles subissent une forte activité depuis quelques jours, en hausse de 15 à 20%, à cause du Covid mais surtout de la grippe. Mais il faut composer aussi avec des personnels épuisés par près de trois ans de crise : de nombreux arrêts maladies se sont accumulés, une vingtaine rien que ce vendredi.

Arrêts maladie en cascade

Le service des urgences de Bel-Air est donc contraint de réduire son activité. Avant toute chose, il faut appeler le 15, quelle que soit votre urgence. Ce sont les médecins régulateurs qui vous diront si vous pouvez vous rendre aux urgences de l'hôpital Bel-Air, ou alors au cabinet médical de garde, qui va être renforcé d'une deuxième ligne médicale dès ce vendredi soir, ou encore vers un médecin de ville. Un service de téléconsultation est par ailleurs mis en place en journée, de 10h à 22h.

Les urgentistes de Thionville ne traiteront donc que les urgences absolues. "Le Smur [l'équipe mobile, ndlr], reste opérationnelle 24h sur 24, les urgences pédiatriques également", précise David Larivière, le directeur général par intérim du Centre Hospitalier Régional de Metz-Thionville. Mais si trop d'urgences vitales venaient à se présenter, certains patients seront redirigés vers les urgences d'autres hôpitaux de la région : Briey, Mercy, déjà bien saturés elles aussi... D'ailleurs plusieurs médecins des urgences de Bel-Air vont rejoindre les services de Mercy ce week-end, deux en journée et un la nuit, en prévision d'une hausse de l'affluence dans cet hôpital messin, en ce week-end de réveillon.

C'est donc un cri du cœur que lance le Dr Philippe Alarcon, le chef des urgences du CHR Metz-Thionville : "Aidez-nous à surmonter le cap, nous sommes épuisés. Et la meilleure manière de nous aider, c'est d'appeler le 15 plutôt que de vous déplacer aux urgences".

Par ailleurs le plan blanc n'est pas déclenché : il consiste à réquisitionner des soignants sur leurs congés. Or les personnels en vacances "ont besoin de ces congés" et les rappeler maintenant n'arrangerait pas l'état d'épuisement auquel ils font face, explique David Larivière. Il espère que les urgences thionvilloises reprendront leur activité normale le plus vite possible, dès la semaine prochaine.