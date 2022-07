Les urgences de l'hôpital d'Oloron-Sainte-Marie encore fermées ce week-end du 30 juillet

Les urgences de l'hôpital d'Oloron-Sainte-Marie sont à nouveau fermées ces samedi 30 et dimanche 31 juillet. La direction n'a trouvé aucun médecin disponible pour assurer la permanence au sein de l'établissement. Une situation qui inquiète le maire de la commune.

Le triste scénario se répète à Oloron. Les urgences de la ville ne sont pas ouvertes en ce dernier week-end de juillet. La faute à une pénurie de médecins urgentistes. Le directeur de l'établissement à beau chercher, il n'arrive pas à trouver de professionnels disponibles. Une situation qui va s'accentuer au mois d'août.

Une fin d'été très préoccupante

Ce n'est pas la première fermeture du service ces derniers temps. En mai dernier, il avait déjà été contraint de rester portes closes. Le problème du manque de médecins n'est pas propre à la commune béarnaise, mais est national. Ce qui inquiète les populations, c'est que cette problématique ne devrait pas s'améliorer dans l'établissement oloronais au mois d'août. "Nous avons des trous, des jours où on n'a pas pu combler, explique Frédéric Lecenne, le directeur de l'hôpital. Et pour l'instant, on a à peu près 25 % de plages de médecins qui ne sont pas couvertes."

Les urgences vont donc encore fermer certains, voire tous les week-ends du mois d'août. Cela pourrait aussi être le cas quelques jours de semaines. En dehors de cet arrêt total de l'activité, les urgences fonctionneront tout de même en mode "dégradé". Verra-t-on une accalmie à la rentrée ? Peut-être. "Sur le mois de septembre, on est un peu plus optimiste. On pense qu'on aura un peu plus de médecins, sachant que ça reste quand même une situation très précaire", raconte le directeur.

Le maire de la ville s'inquiète de la situation

La situation est jugée très préoccupante par le maire d'OIoron. "C'est la mise en danger de mort en cas de simultanéité d'urgences vitales de personnes qui ne pourront pas être secourues parce que l'hôpital de Pau est trop loin de nos falaises, trop loin de nos villages, explique, en colère, Bernard Uthurry. Je pense qu'il est grand temps, et je ne comprends pas comment, dans la pétaudière que représentent actuellement le gouvernement et l'Assemblée nationale, le président de la République ne fasse pas de ça une cause nationale."

Il a fait installer, il y a quelques mois, une banderole sur le fronton de la mairie. On peut y lire "La ville d'Oloron-Sainte-Marie soutient son hôpital public et l'ensemble des professionnel.le.s qui le font vivre". Le maire veut montrer tout son soutien. "Par delà les patients, il existe aussi un personnel, pratiquement 600 personnes qui sont employées à l'hôpital d'Oloron, un personnel qui est en souffrance, décrit-il. Ce n'est pas respectueux vis-à-vis d'une profession qui est caractérisée par son empathie et son sens du service."

La banderole est présente sur la façade de la mairie depuis plusieurs semaines. © Radio France - Dimitri Morgado

Que faire en cas d'urgence ?

Les consignes sont claires en cas de besoin de soins urgents dans le secteur. Il est inutile de se déplacer sur les lieux ce week-end. Il faut directement composer le 15 pour être réorienté au bon endroit sans perdre de temps.