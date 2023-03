Les urgences de l'hôpital de Carpentras ne fermeront pas

Les urgences de Carpentras ne fermeront pas en avril, ni le jour, ni la nuit. L'hôpital, avec l'Agence régionale de santé et tous les acteurs médicaux ont réussi à trouver une solution. La fermeture était redoutée par les soignants, les élus et les habitants alors que la loi RIST entre en vigueur ce lundi. Cette loi plafonne les indemnités des médecins intérimaires qui composent pour moitié les urgences de Carpentras. Ces intérimaires, pour certains, risquent donc de ne plus venir à Carpentras.

Des médecins solidaires en renfort

L'ARS a réussi à (presque) boucler les plannings du mois d'avril. Il subsiste des trous dans le planning pour trois nuits et une journée à la fin du mois d'avril mais une solution sera trouvée d'ici là assure l'Agence régionale de santé. Ni les urgences, ni la maternité de Carpentras ne fermeront donc, grâce entre autre à la solidarité des autres hôpitaux, grâce aux médecins libéraux qui viennent réaliser quelques gardes pour soutenir leurs collègues et grâce aux anciens intérimaires qui acceptent de rester, tout en baissant légèrement leurs rémunérations.

Mais ce travail d'équilibriste qui a nécessité beaucoup d'énergie, ne tient qu'à un fil nous dit une source à l'hôpital. Les urgences restent ouvertes mais en mode "dégradé". Les médecins risquent de ressortir épuisés, ils seront parfois seul, la nuit et les délais d'attente vont augmenter pour les patients. Ce n'est pas que les urgences mais tout l'hôpital qu'il a fallu réorganiser. Mais ce ne sont que des rustines, sur le court terme conclue cette source, alors qu'il faudrait changer tout le système