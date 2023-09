Les urgences de l'hôpital de Carpentras vont fermer une nuit par manque de médecin

Il ne sera pas possible d'être pris en charge aux urgences de l'hôpital de Carpentras du mardi 5 septembre, 18h, au mercredi 6 septembre, 8h. La direction annonce la fermeture du service des urgences générales "faute de présence médicale d’urgentiste" et "malgré [les] recherches multiples depuis plusieurs semaines".

ⓘ Publicité

La direction appelle les patients à ne pas se déplacer aux urgences "sans avoir appelé au préalable le Centre 15". Les urgences vitales seront bien reçues mais elles seront ensuite évacuées par le Samu vers un autre hôpital, "une fois le patient stabilisé". Le service des Urgences gynécologiques et obstétricales reste par ailleurs ouvert.

Comme depuis juillet, et le fonctionnement en mode dégradé des urgences, un Smur non médical présent sur site sera prêt à intervenir comme mis en place depuis juillet dernier. La maison médicale de garde sera ouverte de 20h à 22h au niveau 2 du centre hospitalier avec deux médecins libéraux.

"Il faut donner les vacances programmées"

"Il faut donner aussi des vacances et on les a reportées tant que nécessaire. Tout l'été, on a eu beaucoup de flux de population, de touristes mais là, il faut donner les vacances qui sont programmées", explique le directeur du centre hospitalier, Alain de Haro. On a tellement fait appel aux bonnes volontés que maintenant, il faut faire souffler les effectifs et on n'a pas de possibilités de les remplacer pour au moins cette nuit-là et peut-être d'autres à venir".

Il s'attend notamment à de nouvelles difficultés pour assurer le week-end à venir et pour certaines nuits du mois d'octobre. "Il nous faudrait une douzaine d'équivalents temps plein pour fonctionner normalement, et on n'en a que cinq", précise Alain de Haro.