Les urgences de l'hôpital de Cavaillon vont fermer la nuit pendant trois mois. C'est une décision de la direction de l'hôpital qui interviendra dans les tous prochains jours. Les syndicats et le personnel dénoncent une mesure d'économies sur le dos des soignants et des malades. La direction répond que les effectifs d'infirmières et de médecins sont trop faibles. Sur les 25 infirmières que comptent les urgences, 20 sont en effet en arrêt maladie pour épuisement professionnel.

"Il faut dire stop au système", une infirmière en arrêt maladie

Une épidémie d'arrêts maladie provoqué par la suppression d'un poste de nuit depuis l'été. Clémence (le prénom a été modifié) est l'une d'elle. Elle est en arrêt à la fois parce qu'elle n'en peut plus et pour montrer qu'elle ne peut plus cautionner ce système. "On nous demande de faire un travail de quatre tout seul, raconte-t-elle. On se retrouve avec une culpabilité énorme, c'est traumatisant. On n'a plus le droit de nous faire travailler comme ça. Là il faut s'arrêter et dire stop au système. Il y a un mal-être et puis en même temps on se dit "si j'y retourne, je cautionne ces conditions de travail inhumaines".

De son côté, le directeur de l'hôpital, Pierre Pinzelli explique que l'activité des urgences a reculé de 6,5% en un an. Il ajoute que 80% des patients viennent le jour. Il lance donc une étude pour déterminer si les infirmières ont réellement besoin d'un poste en plus la nuit. Une étude qui ne pourra être fiable répondent les soignants puisque l'établissement ferme trois mois. La direction s'engage aussi à ce que la continuité des soins soit assurée, notamment grâce au maintien d'un SMUR, géré par le SAMU 84. Par ailleurs, les hôpitaux voisins (Avignon, Salon-de-Provence et Carpentras) pourront accueillir les patients. "Des pertes de chance", pour les médecins.

Marc Berthoud est l'un d'eux, l'un des deux derniers titulaires toujours en poste, contre une quinzaine il y a encore un an. "C'est eux qui font fuir les soignants et ensuite ils se désolent en disant qu'il n'y a plus de soignants et que donc ils ferment contre leur gré mais en fait c'est ce qu'ils veulent. Vous n'avez pas idée de ce que gagnent les infirmières de nuit. 0.80 centimes de plus par heure que leur collègue de jour. Ils dégoûtent le personnel donc au bout d'un moment les gens ils ont beau avoir la vocation ils s'en vont. Quand il n'y a plus personne, il faut fermer le service d'urgence. C'est super, on a fait des économies".