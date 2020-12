Les urgences de l'hôpital de Château-du-Loir fermées presque toute la semaine du Nouvel an

Après quatre jours de fermeture cette semaine de Noël, les urgences de l'hôpital de Château-du-Loir (Sarthe) ne pourront pas non plus fonctionner normalement la semaine du Nouvel an. Elles ne seront ouvertes au total que 36 heures entre le 28 décembre 2020 et le 3 janvier 2021 au matin.