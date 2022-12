Les urgences de l'hôpital de Chinon bientôt sans capitaine à bord

Dans le contexte que l'on connait, avec des soignants fatigués, après u ne fermeture de trois semaines au printemps dernier par manque de personnel, et d'autres plus ponctuelles, la nuit ou le week-end , ça dit sans doute quelque chose du malaise au sein de l'hôpital public. Au 1er janvier, les urgences de Chinon se retrouveront sans capitaine à bord. Guillem Bouilleau va quitter ses fonctions de chef de service, comme il l'a annoncé en premier lieu à la Nouvelle République . Son contrat de quatre ans s'achève et il ne renouvelle pas sa candidature, suite à un différend avec sa direction.

Il avait pourtant envie de poursuivre l'aventure. "J'ai sollicité mes équipes pour faire le bilan de ces quatre années et les retours étaient positifs, nous explique-t-il. C'était important pour moi de voir s'ils étaient satisfaits et si j'avais leur aval pour continuer."

"J'ai pris une éponge et je l'ai jetée sur la table"

Mais l'histoire n'ira pas plus loin. Car quand Guillem Bouilleau a sollicité sa direction pour savoir dans quelles conditions pouvaient s'articuler son nouveau mandat, la réponse a été "surprenante", dit-il. "En fait, ma semaine est consacrée à 70% aux patients et le reste est dédié aux formations et au management du service. C'est un temps qui est nécessaire pour organiser notre réponse sanitaire. Et mon institution m'a notifié, qu'à l'avenir, il n'était pas envisagé de reconnaître ce temps-là, qu'il fallait que je m'organise différemment. Or, on demande aux professionnels d'être bien dans leurs baskets. Mais pour être bien dans ses baskets, il faut être bien encadré. Et pour bien encadrer, la première chose que l'on doit à nos équipes, c'est du temps libre."

Le jour de la commission médicale d'établissement, à la fin du mois de novembre, le chef des urgences de l'hôpital de Chinon indique donc qu'il ne se représente pas. Et il le fait, à sa manière. "J'ai pris une éponge et je l'ai jetée sur la table pour montrer qu'il est facile d'essayer de l'essorer et d'en faire ressortir le peu d'eau qu'il reste. Mais à force, il n'y en a plus. J'ai l'impression d'avoir donner le maximum."

"Dans l'hôpital public, la première chose qui vient à l'esprit, ce sont les contraintes"

Sa décision a aussi été actée par une discussion avec l'un de ses amis, qui travaille dans le secteur privé. "Le jour où j'apprends que mon temps de management n'est plus pris en compte, il me rapporte une conversation avec son directeur. Il l'appelle pour lui dire qu'il fera tout pour, qu'en 2023, il n'ait aucune minute où il se pose la question de savoir s'il serait mieux ailleurs, dans une autre entreprise. En fait, je vois que d'un côté, la question c'est : 'Qu'est ce que je peux faire pour vous soutenir au maximum ?' Et de l'autre côté, dans l'hôpital public, la première chose qui vient à l'esprit, ce sont les contraintes. J'entends qu'il y en a. Mais on oublie que l'institution devrait être là pour le soutien aux professionnels, afin qu'il puissent soigner. Et ça, je ne le ressens pas."

Le service des urgences de l'hôpital de Chinon se cherche donc un chef. Aucun collègue de Guillem Bouilleau n'est candidat. Contactée, la direction de l'hôpital de Chinon répondra, ce jeudi, par un communiqué de presse.