Les urgences de l'hôpital de Fréjus fermées pour trois jours

"La souffrance des patients a fini par devenir celle des soignants". La fermeture des urgences de l'hôpital de Fréjus pendant trois jours, "c'est un crève-cœur**"** pour le chef du service, Didier Jammes. "Nous avons longtemps lutté pour ne pas en arriver à cette extrémité", regrette-t-il.

"Gérer une crise c'est dans notre ADN, mais il faut les moyens pour le faire"

Les soignants demandent plus de moyens pour le service des urgences qui est saturé. Une situation empirée par la grève des médecins généralistes. "Cette crise n'aurait pas eu lieu si on avait été écouté depuis le mois d'octobre, insiste le médecin. Cela commence à bouger et j'espère qu'on trouvera de vraies solutions à très court terme. Gérer une crise c'est dans notre ADN, on sait le faire mais il faut qu'on ait les moyens de le faire."

Se rendre chez son médecin traitant ou composer le 15

Les patients ne seront pas accueillis, sauf ceux en urgences vitales et obstétricales. Pour les autres usagers, ils sont invités à faire appel à leur médecin traitant ou à trouver une consultation en cliquant sur ce lien En derniers recours et si une prise en charge médicale est nécessaire, les patients peuvent se tourner vers le 15 afin qu’un médecin les oriente vers la meilleure solution.