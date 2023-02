Les urgences de l'hôpital de Gien contraintes à une fermeture de nuit à partir du 1er mars ?

L'hôpital de Gien va-t-il devoir fermer ses urgences la nuit, pour une durée indéterminée ? C'est la solution envisagée à partir du 1er mars car le service, déjà en sous-effectif, ne disposera à cette date que d'un tiers d'effectifs opérationnels. Trop peu pour faire fonctionner les urgences adultes à un rythme normal, jour et nuit, même si le SMUR serait maintenu. "Nous sommes arrivés au pied du mur. Il n'y a pas d'alternative et on en est bien, bien embêtés" déclare le docteur Séverin Dumont, praticien hospitalier aux urgences de Gien depuis vingt ans.

"Ce n'est vraiment pas de gaieté de cœur qu'on envisage cette fermeture"

"Nous sommes attachés à notre service" poursuit le docteur Dumont, qui salue les efforts de l'équipe pour rester soudée et efficace au fil des années. "Nous revenons sur nos temps libres. nous nous remplaçons entre nous sans jamais avoir besoin de faire appel à l'intérim. Et là, nous sommes fatigués. Ce n'est vraiment pas de gaieté de cœur qu'on envisage cette fermeture. ça nous fait très peur, nous et nos familles, à nos proches, à nos voisins."

Il manque au moins deux médecins et onze infirmières et infirmiers

Comment l'hôpital de Gien en est-il arrivé à envisager une fermeture de nuit des urgences ? Il a fait face, en peu de temps, à une vague de départs, pour retraite, ou pour suivre un conjoint, ou pour rejoindre une activité libérale. "Deux médecins sur un effectif de treize urgentistes, auxquels se sont rajoutés au mois de janvier des départs d'infirmières, faisant suite à des postes déjà vacants" explique le directeur par intérim du Centre hospitalier Gilles Varin. Des départs qui ne sont pas compensés car il n'y a pas de personnel disponible. "On avait un espoir de recourir à des intérimaires, ça ne s'est pas avéré exact" admet Gilles Varin. "Il n'y a personne, c'est le vide" confirme le docteur Dumont. "Et Gien est un hôpital qui a une vraie activité. Nous ne sommes pas attractifs pour d'éventuels intérimaires qui préférerons, ça se comprend, choisir des services d'urgences moins difficiles."

"Aujourd'hui, ce n'est plus possible de dégrader davantage"

Dans l'incapacité de pallier l'ensemble des postes actuellement vacants, l'hôpital de Gien est obligé d'envisager la fermeture de nuit des urgences, "la plus probable" des solutions, comme la qualifie Gilles Varin. "On a compensé jusqu'à maintenant trois postes vacants, depuis des mois, avec des organisations dégradées. Aujourd'hui, ce n'est plus possible de dégrader davantage (...) en maintenant le service sur une amplitude horaire de 24 heures." Sur vingt-quatre infirmières et infirmiers nécessaires, il en manque actuellement onze.

Médecins, direction, mairie de Gien, tous sont sur la même longueur d'onde : fermer les urgences la nuit serait un crève-cœur, un coup dur pour la santé dans le Giennois, mais faute de solution, c'est bel et bien cette situation qui se profile. "L'équipe des urgences est épuisée. Même si la population générale ne s'en rend pas forcément compte, elle a fait énormément d'efforts pour maintenir une activité" dit le docteur Yann Lefevre. "Pour l'instant, la fermeture n'est pas officielle, mais le manque de personnel entraîne une impossibilité de travailler, une impossibilité d'assurer la sécurité des soins des patients."

"Au lieu de mettre le patient au cœur du système, on a mis l'argent au cœur du système"

Tous reconnaissent une impuissance et une "amertume" aussi, ajoute l'adjointe en charge du social à la mairie de Gien, Catherine de Metz. "C'est l'amertume de voir que personne n'est capable de prendre du temps, de se réunir et de dire maintenant, ça suffit. On a alerté, on a constamment essayé de proposer des solutions. On était écouté de temps en temps puis le gouvernement changeait" déclare l'ancienne sage-femme également présidente du conseil de surveillance de l'hôpital. Elle estime que le système de santé actuel est "en train de s'écrouler", conséquence pour elle de politiques successives menées depuis les années 1970. "Au lieu de mettre le patient au cœur du système, on a mis l'argent au cœur du système, les réformes hospitalières progressives, les réformes de l'Assurance maladie, tout a concouru pour qu'il y ait finalement moins d'offre de soins et moins de coûts de la santé."

Si tous espèrent un "miracle" pour les urgences de Gien, des recrutements soudains, comme ce qui a pu être observé en septembre dernier grâce à des mouvements de personnels dans d'autres entreprises du secteur, ou une solution venue de l'Agence régionale de santé qui confirme un "travail en cours" pour éviter la fermeture de nuit, Catherine de Metz ne se fait guère d'illusions sur l'avenir. "On le voit au niveau des urgences, mais aussi au niveau de la pénurie de personnel, que ce soit médical ou paramédical. cela n'attire plus. Il faut peut être, je ne sais pas, changer les études, d'infirmière ou de médecin, essayer de trouver pourquoi les gens ne se sentent pas bien, pourquoi ils veulent faire autre chose. C'est un ensemble. Et rien ne va."