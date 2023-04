Les urgences de l'hôpital de Langon une nouvelle fois fermées

C’est la deuxième fois de la semaine que l’hôpital est obligé de fermer son service d'urgences. La direction écrit dans un communiqué explique que la fermeture est rendue inévitable à cause du manque d’effectif et les difficultés de recrutement de professionnels de santé, et notamment d’intérimaires. Le service sera donc fermé du samedi 8 avril midi au lundi 10 avril 8h00. Les usagers sont invités à contacter le Centre 15 qui les orientera vers la solution de prise en charge la plus adaptée.

