Les urgences de l'hôpital de Laval rouvrent la nuit pour 15 jours

D'après la cheffe des urgences de Laval, le service de l'hôpital rouvre la nuit dès ce mercredi soir et pour les quinze prochains jours.

Les urgences étaient fermées depuis vendredi soir à Laval, à cause du manque de médecins. Ce service comptabilise déjà dix jours au total de fermeture depuis le 1er novembre.

Bonne nouvelle ce mercredi : les urgences fonctionnent à nouveau normalement. "Nous avons une visibilité sur le planning pour les 15 prochains jours. Mais j'invite quand même les gens à composer le 15 ou le 116-177 pour avoir un conseil médical avant de venir aux urgences et avoir un usage raisonnée de l'offre de soin" explique Caroline Brémaud la cheffe du service des urgences de l'hôpital de Laval.

"On va rester positif. Quand on touche le fond on ne peut que remonter" explique la responsable au sujet d'éventuelles solutions pérennes pour le service de l'hôpital de Laval dans les prochains mois.