Les urgences de l'hôpital de Laval seront fermées 14 nuits au mois de juillet, selon un planning provisoire

Combien de nuits fermeront les urgences de l'hôpital de Laval cet été ? Chaque mois, le service ferme ses portes une dizaine de nuits à cause du manque de médecins. Les urgences étaient par exemple fermées 14 nuits au mois de mai et 8 nuits au mois de juin. Les plannings de cet été ne sont pas encore définitifs, mais selon la cheffe du service Caroline Brémaud, les urgences devraient fermer 14 nuits environ. "En août, je ne suis pas capable de vous dire quel va être le planning parce qu'on va devoir refondre un peu ce qui avait été préparé suite au désistement d'un praticien sur un autre établissement avec lequel on fonctionne en coordination", précise Caroline Brémaud, invitée de France Bleu Mayenne ce lundi 26 juin.

"On est au bout du rouleau"

Les médecins urgentistes ont décidé de ne pas rogner sur les congés d'été pour assurer le bon fonctionnement du service, comme cela a pu être acté dans d'autres centres hospitaliers. "On est au bout du rouleau. Et du coup, on n'a pas adopté cette stratégie. Parce qu'on sait que quand on va revenir de vacances, il va falloir donner beaucoup. Donc la stratégie, c'est plutôt de se reposer, couper et puis faire beaucoup d'heures supplémentaires, de temps additionnel avec des journées difficiles quand on va revenir", décrit la cheffe des urgences de l'hôpital de Laval. Selon Caroline Brémaud, la situation sera également compliquée cet été dans les urgences de l'hôpital de Château-Gontier-sur-Mayenne.

L'Agence régionale de Santé (ARS) des Pays de la Loire décrivait une autre réalité la semaine dernière, en affirmant que les urgences dans les établissements de la région fonctionneraient quasi normalement cet été. Caroline Brémaud a dénoncé ces propos sur son compte Twitter. "L'Agence s'en est excusée. Le directeur a téléphoné à un de mes collègues qui représente les médecins du département pour présenter ses excuses", précise la cheffe des urgences de l'hôpital de Laval.