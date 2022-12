Les urgences de l'hôpital de Lorient : "la situation devrait s'améliorer dans les prochains jours"

Selon le syndicat Sud Santé Sociaux du Morbihan, les urgences de Lorient ont fait face ces derniers jours, et notamment le week-end dernier, à énormément de patients en attente d’un lit d’hospitalisation dans un service. Selon Gwendal Rault, secrétaire départemental du syndicat, "ce sont principalement des personnes âgées, de plus de 80 ou 90 ans qui se retrouvent à attendre sur des brancards pendant plus de 20h. Une dizaine de personnes au moins, concernées par ces durées insupportables ce week-end par exemple. Une personne de plus de 75 ans a même attendu 40h sur un brancard qu’un lit se libère dans un service d’hospitalisation !"

Pas plus de patients que d'habitude mais plus de personnes qui nécessitent une hospitalisation

Selon Nathalie Le Friec, directeur référent du pole Urgences à l'hopital du Scorff, on est dans un contexte épidémiologique national. "Le flux est relativement habituel. On observe 140 passages par jour aux urgences en ce moment, ce qui est dans la moyenne. En revanche, alors que d'habitude 20 à 30% des situations nécessitent une hospitalisation. En ce moment, on monte à 40, voir 50%. " Anita Garcia, directrice des soins, complète : " La grippe A s'est aussi invitée chez les personnes agées. Et on a aussi des cas de personnes agées dont le maintien à domicile est allé jusqu'au bout du possible, avec une difficulté pour les proches à anticiper la mise en structure." Le GHBS, le Groupe Hospitalier Bretagne Sud a ouvert 18 lits en médecine en 2021, qui sont utiles aux personnes agées en attente de structure.

Avec les vacances, la situation devrait s'améliorer

Selon Nathalie Le Friec et Anita Garcia, "avec les vacances, on va pouvoir récupérer des lits dans les services de médecine ou de chirurgie, puisqu'il y a moins d'opérations ou d'hospitalisation programmées." La situation devrait donc s'améliorer avec moins de personnes aux urgences en attente de lits dans un service.

" La population soutient les équipes des urgences"

Pour le reste, on peut rappeler qu'il faut privilégier la médecine de ville et SOS médecin. "Mais globalement, c'est ce que fait la population, qui soutient les équipes en ne se déplaçant aux urgences que lorsque c'est nécessaire" constatent les deux dirigeantes qui rendent aussi hommage au travail des soignants.