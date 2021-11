Les urgences de l'hôpital de Mamers ne ferment pas en décembre, une "solution temporaire" trouvée

L'annonce tombe quelques heures avant la manifestation prévue devant le centre hospitalier de Mamers : le service des urgences ne fermera pas lundi prochain pour un mois comme le craignaient les syndicats de santé et les élus du Nord-Sarthe. "Une solution a été trouvée ce [mardi] matin en Comité Technique d'Etablissement" assure Auriane Rezé-Duclos, référente de La Répbulique en Marche en Sarthe, sur confirmation du ministère de la Santé. Information également confirmée par l'Agence Régionale de Santé.

Des heures supplémentaires

Concrètement, les équipes acceptent de faire des heures supplémentaires, et deux postes infirmiers sont mobilisés sur la réserve sanitaire du centre hospitalier d'Alençon (dont dépend l'hôpital de Mamers), ce qui permet aux urgences et à la ligne SMUR de Mamers de rester ouvertes tout le mois de décembre. Le site de Mamers fait face, comme la plupart des hôpitaux sarthois à des difficultés de recrutement et manque aujourd'hui de près de trois infirmiers en équivalent temps plein.

Cette annonce ne remet pas en cause la manifestation prévue à 14 heures ce mardi 23 novembre.