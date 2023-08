Les urgences de l'hôpital de Montluçon de nouveau fermées pendant deux jours

Plus de service d'urgences à l'hôpital de Montluçon jusqu'à samedi matin (8h30). Sauf urgences vitales, les patients doivent passer par le médecin régulateur du 15 qui décidera de les orienter vers un spécialiste ou une éventuelle prise en charge vers les autres hôpitaux de la région (Moulins, Vichy, Saint-Amand-Montrond dans le Cher ou Clermont-Ferrand).

"On est très inquiet, on ne sait plus quoi faire ni comment faire, lâche Sandrine dans sa voiture garée devant les urgences où elle attend de récupérer son compagnon qui a fait une lourde chute à leur domicile. Au moindre bobo, on panique pour un rien. On se force à aller au travail et ça aggrave la situation".

Un sous-effectif encore plus marqué l'été

Ce n'est pas la première fois que le service des urgences de Montluçon est confronté à une pénurie de médecins. L'an dernier déjà, il avait été contraint à la fermeture. "Il faut une vingtaine de médecins pour faire tourner le service, explique Magalie Souche, secrétaire du syndicat CGT à l'hôpital de Montluçon. Actuellement ils sont à peine sept. Ce sous-effectif existe depuis quatre ou cinq ans. Avec la loi RIST qui plafonne depuis quelques mois le montant des indemnités pour les médecins intérimaires, la plupart ne veulent plus venir dans les hôpitaux".

Et Montluçon n'est dans l'Allier que le premier domino d'un système d'urgence totalement aux abois selon la syndicaliste : "Il va encore plus craquer. Les établissements périphériques comme Moulins, Vichy ou Clermont-Ferrand sont mieux dotés mais ce n'est pas la panacée. Avec les fermetures régulières à Montluçon, ils sont sur-sollicités. Tout va s'effondrer si rien n'est fait en urgence ".

En attendant d'hypothétiques renforts, les urgences devraient connaitre encore au moins quatre fermetures d'ici la fin du mois d'août.