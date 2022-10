Les urgences de l'hôpital de Pau à nouveau filtrées la nuit ces prochains jours

C'est la troisième fois depuis la rentrée que le centre hospitalier de Pau est obligé d'adapter son fonctionnement à cause d'un manque de médecins. A nouveau, les urgences adultes vont être filtrées la nuit, entre 18h et 8h, ces prochains jours. Le service restera portes closes et il faudra obligatoirement appeler le 15 avant de se présenter. La mesure concerne le weekend de la Toussaint, ainsi que le premier weekend du mois de novembre.

Dans le détail, les urgences seront filtrées à partir du dimanche 30 octobre 18h jusqu'au mercredi 2 novembre 8h. Ensuite, retour à la normale pendant deux jours, avant que le service ne fonctionne à nouveau en mode dégradé entre le vendredi 4 novembre 18h, jusqu'au lundi 7 novembre 8h. Ces mesures ne concernent pas les urgences obstétricales et pédiatriques.

Le même dispositif a déjà été pris à deux reprises par le centre hospitalier. Une première fois au mois de septembre, les urgences sont restées filtrées pendant quinze jours. Et une deuxième fois un mois après, le week-end des 21, 22 et 23 octobre.