Les urgences de l'hôpital de Pont-de-Beauvoisin passent à leur tour en mode dégradé la nuit

A partir de ce jeudi 11 août, les urgences de l'hôpital Yves Touraine de Pont-de-Beauvoisin (Isère) seront régulées à leur tour la nuit, de 20h à 8h du matin. En dehors des cas les plus graves, vous devez obligatoirement appeler le 15 avant de vous déplacer.

Après Grenoble et Voiron, au tour des urgences de l'hôpital Yves Touraine de Pont-de-Beauvoisin (Isère) de basculer en mode dégradé. A partir de ce jeudi 11 août, les urgences sont réservées aux cas les plus graves la nuit, de 20h à 8h du matin. Une décision prise face "au flux de patients en ce mois d'août", explique la direction dans un communiqué ce mercredi. En cas de problème, vous devrez obligatoirement appeler le 15 avant de vous déplacer. Le Samu pourra ensuite vous orienter vers le service le plus adapté.

Les urgences réservées aux urgences vitales

L'hôpital rappelle qu'en cas de problème, vous devez en priorité appeler votre médecin traitant. Sinon, vous avez sur cette carte une liste de services de permanence dans le nord Isère, en dehors des urgences. Les urgences, elles, sont réservées aux cas les plus graves.