Les urgences de l'hôpital de Saint-Calais finalement ouvertes pendant la nuit du réveillon

Saint-Calais, France

Une solution a été trouvée in-extremis. Dans un premier temps, la direction de l'hôpital de Saint-Calais avait annoncé la fermeture de ses urgences durant deux nuits : celle du 30 au 31 décembre 2019 puis celle du 31 décembre 2019 au 1er janvier 2020. Finalement, un médecin sera bien présent durant la nuit de la Saint Sylvestre ce qui permettra au service de fonctionner normalement.

La permanence des soins assurée

Dans un communiqué, la direction de l'hôpital de Saint-Calais précise : "Les patients se présentant aux urgences seront accueillis dans les conditions d’organisation et de fonctionnement habituelles permettant ainsi d’assurer une continuité et une permanence des soins 24H/24." Durant la nuit du 30 au 31 décembre, une infirmière et une aide-soignantes étaient présentes aux urgences pour accueillir les patients qui se présentaient seuls et les réorienter, en lien avec le médecin coordinateur du SAMU.