Les urgences de l'hôpital de Sainte-Foy-la-Grande ferment pour dix jours

Les jours de fermeture se succèdent dans les services d'urgences girondins ces derniers temps. Après les urgences de la clinique d'Arès, celles du centre hospitalier du Sud-Gironde à Langon ou encore de la clinique de Lesparre-Médoc, jusqu'à ce jeudi matin, ce sont donc les patients du centre hospitalier de Sainte-Foy-la-Grande qui pâtissent du manque de personnel récurrent dans les services. L'hôpital annonce dans un communiqué que "la direction de l'établissement est amenée à interrompre temporairement l'accueil des urgences du jeudi 13 avril 8h30 au dimanche 23 avril 8h30 en raison d'un personnel médical insuffisant sur cette période".

Les patients sont invités à contacter le 15 avant de se déplacer à l'hôpital. Le Samu sera donc chargé de les "orienter vers la solution de prise en charge la plus adaptée". Des mesures similaires ont déjà été prises récemment dans ce centre hospitalier de Sainte-Foy-la-Grande, mais sur des périodes bien plus courtes, les 18 et 25 mars et le 4 avril derniers.