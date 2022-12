Les urgences de l'hôpital de Sarreguemines en grève illimitée, seuls les patients graves sont accueillis

Les urgences de l'hôpital Robert-Pax de Sarreguemines n'accueillent presque plus de patients depuis le jeudi 22 décembre. Le personnel a entamé une grève illimitée pour dénoncer ses conditions de travail. Contrairement aux mouvements sociaux habituels dans les hôpitaux, qui sont surtout symboliques, cette fois la grève est qualifiée de "bloquante". Seuls les patients les plus graves, les cas "vitaux" seront acceptés aux urgences, tous les autres seront renvoyés chez eux.

ⓘ Publicité

"On a 80% du personnel des urgences qui suit cette grève", explique Emmanuelle Seris, cheffe du service des urgences et porte-parole de l'Association des médecins urgentistes de France (AMUF). "Nos revendications sont les mêmes depuis des années : augmentation du nombre de lits, effectifs corrects dans chaque service, augmentation des rémunérations... On demande aussi la fin de l'ubérisation de la médecine avec les téléconsultations, et qu'on arrête de déléguer des tâches médicales à des non-soignants !"

"Ça n'avait pas bougé parce qu'on n'avait rien bloqué"

Face aux épidémies de grippe et de bronchiolite , le quotidien du service des urgences de Sarreguemines est devenu "inacceptable". "Ces épidémies hivernales sont normales. On ne devrait pas être saturés par une épidémie de grippe !", dénonce-t-elle. "On a des gens qui attendent des heures sur des brancards. D'autres qui patientent carrément dans les ambulances sans qu'on ait le temps de les voir. On voit partout ces photos de files d'ambulances devant les urgences qui ne peuvent pas rentrer parce qu'on n'a pas de brancards pour soigner les gens. Et pendant ce temps, leur état se dégrade !"

À lire aussi L'hôpital de Sarreguemines en grève contre des réductions de personnel

"L'idée, c'est qu'on se bat pour nos patients, même si on ne les accueille pas pendant la grève", assure Emmanuel Seris. "On n'accepte pas de mal travailler, de mal soigner des gens, et que tout ça soit orchestré par des politiques de santé et de restrictions. On sera en grève jusqu'à ce qu'il y ait un réveil !" Les urgences de l'hôpital de Sarreguemines avaient déjà entamé un mouvement de grève en juin 2019 . "Mais ça n'avait pas bougé parce qu'on n'avait rien bloqué", explique la cheffe du service. "Donc cette fois, on va bloquer !"

Un autre mouvement de grève touche les médecins libéraux pendant cette période de fêtes de fin d'année, avec un appel à l'arrêt des consultations entre le 26 décembre et le 2 janvier.