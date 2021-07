Les urgences de l'hôpital du Bailleul de nouveau fermées quatre nuits

Pas de services d'urgences la nuit à l'hôpital du Bailleul, à La Flèche, de mercredi soir à dimanche matin : l'hôpital fait de nouveau face à "un problème de continuité et de permanence des soins". Les urgences seront donc fermées de 20h30 à 8h30 pour quatre nuits.

Les patients sont invités à appeler le Samu (15) en cas d'urgence. Un binôme d'infirmier et aide-soignant restera présent sur place pour réorienter les patients qui viendraient directement sur place, via le Samu. Pour les personnes ne nécessitant que des soins ambulatoires, le 116 117 fait office de permanence jusqu'à minuit.

Fermetures répétées

Les manques d'effectifs pour assurer la continuité des urgences la nuit est un problème récurrent depuis plus de deux ans dans l'établissement hospitalier : le service avait même subi une fermeture nocturne de trois semaines à l'automne 2019. Une problématique qui s'accroit et concerne de plus en plus fréquemment d'autres hôpitaux sarthois.

Cet été, une organisation spécifique doit être mise en place au niveau départemental pour adapter les services d'urgences de cinq hôpitaux : faute de médecins urgentistes, des fermetures nocturnes vont se multiplier pendant l'été. Le Samu va être chargé de prendre le relais.