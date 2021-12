Les urgences de l'hôpital du Bailleul ferment tous les soirs pendant deux semaines

A partir de ce lundi, le service des urgences sera fermé tous les soirs pendant deux semaines à l'hôpital du Bailleul. Ce sera également le cas en journée, ce mardi et ce vendredi.

C'est un problème récurrent au Pôle Santé Sarthe et Loir, l'hôpital du Bailleul : faute de personnel, le service des urgences doit fermer ponctuellement. A partir de ce lundi 13 décembre, ce sera le cas tous les soirs de 20h30 à 8h30 le lendemain jusqu'au lundi 27 décembre. Ce sera aussi le cas en journée ce mardi et ce vendredi.

Les urgences obstétricales et pédiatriques restent en revanche ouvertes. Durant ces périodes, un infirmier et un aide6soignant seront sur place pour réorienter les patients qui se présenteraient. Une permanence de soins ambulatoires est également accessible au 116 117, de 8h à minuit, pour avoir les conseils d'un médecin de garde. En cas d'urgence, il faut contacter avant tout le SAMU via le 15.