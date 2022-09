Les urgences de l'hôpital privé d'Arès ferment pour un mois

L'hôpital privé Wallerstein d'Arès va fermer son service des urgences, de jour comme de nuit, à partir de ce samedi et pour un mois. L'Agence régionale de santé justifie cette décision par le manque de médecins.

La crise des urgences se poursuit en Gironde. L’hôpital privé Wallerstein d’Arès va en effet fermer son service, de jour comme de nuit, à partir de ce 1er octobre à 8h du matin et pour un mois. Dans un communiqué, l'ARS Nouvelle-Aquitaine justifie cette décision par un "contexte de grandes difficultés relatives aux effectifs de médecins urgentistes".

La décision inquiète le maire d’Arès, Xavier Daney, qui écrit sur Facebook que l'on "ne peut pas accepter que notre population soit dirigée, en cas d’urgence, sur un établissement se trouvant entre 1h et 1h40 de son domicile". L'élu indique également être engagé dans "une série de consultations", "afin que soit débloquée au plus vite la situation et permettre la réouverture de ce service indispensable".

Pendant la période de fermeture des urgences de l'hôpital privé d'Arès, il faudra donc composer le 15. L'ARS-Nouvelle Aquitaine rappelle également l'existence d'un centre de soins rue Victor Hugo à Lacanau, qui "constitue une réponse utile pour les soins courants", ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h30.

