À l'hôpital de Châteauroux, tout est prêt aux urgences pour accueillir ceux qui ne supportent plus ces fortes chaleurs.

Châteauroux, France

Pour l'instant, l'effet canicule ne se fait pas sentir sur le nombre de patients aux urgences explique Sébastien Desfosses, médecin aux urgences, "on a une petite augmentation des passages des personnes de plus de 75 ans, mais qui n'est pas significative pour dire qu'il y a un effet canicule sur la population".

"La prévention à la radio et la télé porte ses fruits parce que les gens sont plus attentifs et puis on a maintenant des épisodes réguliers de chaleur." - Sébastien Desfosses, médecin aux urgences de Châteauroux.

"Après il faut quand même rester vigilant" lance le médecin. "Les fortes chaleurs pendant plusieurs jours vont entraîner des fatigues sur les organismes et sur les personnes âgées notamment" précise Sébastien Desfosses. Le nombre de lits, le nombre de passages par jour sont scrutés pour réagir le plus vite possible en cas d'épisode de coups de chaleur.

[#Canicule🌡] Quels conseils donner aux personnes les plus vulnérables 👴 ♿ 👧 ?



➡ Soyez vigilants à l’égard des personnes fragiles ou isolées.

Soigner par téléphone

Heureusement, certains coups de chaud peuvent se régler directement au téléphone. Didier Lion, médecin généraliste de garde, s'occupe de répondre à ces appels. "Beaucoup d'aidants auprès des personnes âgées" les appellent et ils font "un gros travail" précise le médecin. Et "nous on intervient pour les conseiller" conclut Didier Lion.

Ses conseils : hydratation évidemment. Se mettre au frais, mais aussi penser à porter des vêtements légers et surtout éviter de sortir entre midi et 16 heures, les heures les plus chaudes de la journée

De son coté le gouvernement a aussi ouvert un numéro vert le : 0800 06 66 66. Il est joignable gratuitement du lundi au samedi, entre 9 heures et 19 heures.