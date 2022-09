Les urgences de la clinique mutualiste de Pessac seront fermées dans la nuit de samedi à dimanche

L'Agence régionale de santé annonce que le service des urgences du Pavillon de la Mutualité, à Pessac, sera fermé dans la nuit de samedi à dimanche. En cause : le manque de personnels, comme au CHU de Bordeaux cet été.

Les fermetures des services d'urgence continuent en Gironde. L'Agence régionale de santé annonce la fermeture temporaire des urgences du Pavillon de la Mutualité, à la clinique mutualiste de Pessac, dans la nuit du samedi 10 au dimanche 11 septembre. Il sera impossible de s'y rendre entre 20 heures et 8 heures du matin. En cause, un nombre insuffisant de personnels médicaux pour gérer le service. Les patients qui viendront quand même aux urgences seront accueillis par une infirmière et redirigés vers le Samu ou d'autres établissements de la métropole.

Au cours des derniers mois, plusieurs services d'urgence du CHU de Bordeaux avaient déjà dû ponctuellement fermer leurs portes à cause d'un manque de soignants.