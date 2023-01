Les urgences de la polyclinique de Gentilly à nouveau fermées ce week-end

C'est un phénomène qui a tendance à se répéter ces derniers temps. Depuis ce vendredi 14h, les urgences de la Polyclinique de Gentilly sont fermées à Nancy. "En raison d'une pénurie de personnels paramédicaux", précise l'établissement. Le service ne pourra accueillir des patients que ce lundi 23 janvier, à partir de 8h.

Appeler le 15

En conséquence, et pour éviter la surcharge des urgences de l'hôpital central de Nancy, la Polyclinique de Gentilly invite les patients à contacter en premier lieu le 15. Et en cas de nécessité, se déplacer à l'hôpital central. Le CHRU de Nancy et l'ARS participent à la coordination de l'accueil des patients de la métropole ce week-end.