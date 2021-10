Les "urgences" de Maymard, à Bastia, ferment pendant 10 jours faute de médecins remplaçants

Le service de soins non programmés de la polyclinique Maymard, à Bastia, doit fermer ses portes entre le 1er et le 9 novembre. Les deux médecins urgentistes qui y travaillent n'ont pas trouvé de remplaçants pendant leurs congés.

Les "urgences" de la polyclinique Maymard, à Bastia, sont contraintes de fermer pendant une dizaine de jours, entre le 1er et le 9 novembre 2021. Les deux médecins urgentistes du service de soins non programmés n'ont en effet pas réussi à trouver de remplaçants pendant leurs congés, alors qu'ils "n'ont pas pris de vacances depuis ans" à cause de la crise sanitaire, précise le groupe Almaviva Santé, propriétaire de l'établissement.

En cas d'urgence pendant cette période, il faudra donc composer le 15.