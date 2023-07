Les Urgences de Montmorillon et de Loudun à nouveau fermées temporairement

Le CHU de Poitiers annonce qu'il va devoir suspendre temporairement les services des urgences de Montmorillon et de Loudun cette semaine. Le Centre hospitalier explique être "contraint" dans un "contexte de difficultés de recrutement médical".

Fermeture pour 24h

La fermeture temporaire concernera d'abord les Urgences de Montmorillon. Le service sera inaccessible à partir de 8h ce vendredi 21 juillet et pour 24h. Le samedi 22, c'est le centre de soins non programmés du site hospitalier de Loudun qui n'accueillera aucun patient. Là aussi à partir de 8h et pour 24h.

Durant ces périodes, il est demandé à la population de contacter le 15. Les patients seront redirigés vers la médecine de ville ou vers un autre service d'Urgences suivant la gravité de la situation.