Les urgences de nuit de Manosque finalement ouvertes ce samedi 8 janvier

Les urgences de nuit de l’hôpital de Manosque vont donc être ouvertes ce samedi 8 janvier. Ces urgences devaient fermer la nuit en raison d'un manque de personnel et du Covid-19. Selon la CGT , il manque des médecins pour assurer le bon fonctionnement du service prenant en charge près de 40.000 patients par an. "Cela fait 30 ans que je travaille ici et je n'aurais jamais imaginé de voir la pancarte "Urgences fermées" précise Jean-Claude Ghenaïe, secrétaire général de la CGT à l'hôpital de Manosque. "On a failli en arriver là les 20 et 25 décembre dernier. Des médecins s'étaient dévoués. C'est du bricolage. Les habitants ne méritent pas cela".

Un renfort en provenance de Nice

Une solution a finalement été trouvée pour la nuit du samedi 8 janvier, avec l'arrivée en renfort d'un médecin urgentiste du CHU de Nice. Le SMUR sera également opérationnel . En revanche, l'Agence Régionale de Santé Paca et l’hôpital de Manosque continuent de chercher une solution concernant les urgences pour la nuit du lundi 10 janvier.