Les Urgences de nuit de Manosque vont fermer samedi et lundi

On manque de médecins dans les services d'urgences de nuit partout en France. 150 services seraient menacés selon les syndicats. Les Urgences de l'hôpital de Manosque (04) seront fermées le samedi 8 et le lundi 10 janvier à partir de 18h30. Fermeture jusqu'à 8h30 du matin.

"Inimaginable"

A ce jour, il manque des médecins pour assurer le bon fonctionnement du service prenant en charge près de 40.000 patients par an selon la CGT. Rien ne saurait excuser cette situation selon Jean-Claude Ghenaïe, secrétaire général de la CGT à l'hôpital de Manosque. "Cela fait 30 ans que je travaille ici et je n'aurais jamais imaginé de voir la pancarte "Urgences fermées". On a failli en arriver là les 20 et 25 décembre dernier. Des médecins s'étaient dévoués. Là, on est dans le mur. C'est du bricolage. Les habitants ne méritent pas cela". L'agence régionale de santé évoque une trentaine de passages par nuit, en moyenne, dans ces Urgences. Ce qui fait bondir le syndicaliste. "Ce sont des chiffres, des statistiques. vous pouvez avoir 29 cas classiques et un infarctus. Vous en faites quoi de l'infarctus ?" Les patients seront réorientés vers Aix, Pertuis, Sisteron ou Digne. Les cas les plus critiques pourraient tout de même accéder directement dans les services sans passer par les Urgences.

La CGT appelle à un rassemblement samedi 18 heures devant l'hôpital de Manosque