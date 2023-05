L'accueil des urgences de nuit vont rouvrir cet été à la clinique Saint-Pierre de Perpignan

Le centre hospitalier de Perpignan ne sera à nouveau plus le seul à assumer l'accueil des urgences de nuit cet été. La clinique Saint-Pierre de Perpignan (Pyrénées-Orientales) a recruté quelques médecins vacataires pour renforcer ses effectifs. L'accueil des urgences va rouvrir 24h/24 dès le 17 juillet prochain. Depuis le 11 avril, l'accueil est fermé la nuit de 23 heures à 8 heures.

Les vacataires d'abord attirés par la fermeture de nuit

"Entre trois et cinq médecins vacataires ont été trouvés pour réaliser des gardes en journée, ce qui permet aux médecins en place depuis longtemps de faire les nuits" explique Brice Dubrey, infirmier et délégué du personnel CFTC. "Ils [ces médecins titulaires] vont faire quelques sacrifices, notamment sur les vacances, mais ça permettra d'assurer une continuité des soins en permanence, notamment avec la hausse de l'activité estivale" poursuit l'élu CFTC. Des effectifs supplémentaires qui viennent combler un manque de bras depuis le départ de cinq médecins ces derniers mois.

Les titulaires acceptent ce "sacrifice"

Ces quelques docteurs vacataires, bientôt en exercice à la clinique Saint-Pierre ont été recrutés ces dernières semaines, d'abord attirés par ces fermetures de nuit, selon le représentant du personnel "dans un contexte national de raréfaction du personnel médical, le fait de proposer à certains médecins de travailler dans de meilleures conditions en se consacrant uniquement aux journées permet une meilleure qualité de vie et donc une attractivité".

Ce sont donc les "titulaires", les médecins déjà en poste, qui vont assurer les urgences de nuit, selon l'élu "ils font ce sacrifice, c'est un pari sur l'avenir, mais on reste prudent, c'est un équilibre qui reste fragile, ça se joue à quelques postes. Il suffit d'un départ et ils ne seront plus en capacité de tenir".

La régulation avec le 15 encore active deux mois

D'ici à la réouverture du service prévue le 17 juillet prochain, il faut appeler le 15 et un médecin régulateur vous indiquera la marche à suivre. Il est également possible de se rendre au centre hospitalier.

Contactés, la direction de la clinique et le siège du groupe ELSAN, propriétaire de l'établissement, jugent "prématuré" de communiquer avant la fin du mois de mai à ce sujet. L'information a dores et déjà été transmise au personnel. Elle sera officialisée mardi 23 mai, à l'occasion d'un CSE.