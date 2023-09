Les urgences de Pertuis encore fermées pendant quatre nuits

L'accueil au service des urgences du Centre Hospitalier de Pertuis sera fermé pendant quatre nuits. C'est l'annonce faite par la mairie de Pertuis ce lundi 25 septembre 2023. Comme d'habitude les patients sont invités à joindre le 15 en cas d'urgence, ou bien à se rendre aux urgences dans d'autres hôpitaux comme à Aix-en-Provence pendant les nuit du 25 au 29 septembre.

Les urgences seront fermées la nuit entre 18h30 et 8h30 le matin, comme cela a déjà été le cas plusieurs fois cet été. En juin, les urgences ont même fermé pendant tout un weekend. Roger Pellenc, le maire de Pertuis, confiait déjà à l'époque son "amertume" à France Bleu Vaucluse et son inquiétude face à la dégradation de ce service public. Selon lui, les autres urgences de la zone, comme à Aix-en-Provence sont absolument saturées, et fermer plusieurs nuits les urgences de Pertuis laisse un énorme bassin de population sans solution.