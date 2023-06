Les urgences de Pertuis ferment le jour et la nuit ce samedi

Les urgences de Pertuis (Vaucluse) ferment ce samedi toute la journée et la nuit

"C'est beaucoup d'amertume." Le maire de Pertuis résume ainsi son état d'esprit. La direction du centre hospitalier intercommunal d'Aix-Pertuis a informé Roger Pellenc de la fermeture des urgences pour la journée et la nuit de samedi. Le service n'accueillera pas de public dès 8h30 samedi et jusqu'à dimanche matin même heure suite à un congé maladie d'un médecin et "l'impossibilité de recruter un intérimaire". Le service avait déjà fermé ses portes durant la nuit de mercredi à jeudi pour les mêmes raisons. "Les quelques médecins urgentistes qui restent vont finir par démissionner, ils sont épuisés" , raconte le maire de Pertuis.

"Quand nos urgences sont fermées, les patients vont bien souvent à Aix-en-Provence où le service est déjà saturé", ajoute le maire de Pertuis. "Nous avons globalement un bassin de vie de 80.000 habitants et seul un médecin du SMUR assurera le service mais il sera souvent dans sa voiture. Il faut savoir qu'à Pertuis on a des jours où 60 patients viennent tout de même", précise Roger Pellenc. En cas d'urgence, il faut absolument composer le 15.