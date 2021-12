Les urgences de Sarlat de nouveau confrontées au manque de médecins

La situation était similaire l'été dernier. Le problème est saisonnier. Chaque hiver, au moment des fêtes, l'hôpital de Sarlat, comme d'autres établissements en France, ne peut pas faire coïncider les plannings. Les professionnels ont besoin de vacances mais les remplaçants sont difficiles à trouver. Encore une fois, Sarlat doit donc fonctionner avec des effectifs réduits pendant les vacances. Il était même question un moment de n'avoir aucune équipe pour le 25 décembre. Finalement, une solution a été trouvée d'après la direction. Mais ça reste une solution d'appoint, avec des équipes très réduites et en s'appuyant sur le SMUR de Périgueux.

Les médecins et les infirmiers de Sarlat ne prennent donc en charge que les soins critiques et les urgences vitales jusqu'à la fin des vacances de Noël. Si vous venez pour une crise de foie par exemple, vous serez renvoyés vers votre médecin traitant, même le 25 décembre. Alors que le plan blanc de niveau 2 est activé à l'hôpital de Sarlat à cause du covid, les soignants se retrouvent encore plus sollicités.

Seuls les soins critiques et les urgences vitales pris en charge

Une situation qui inquiète le comité de défense de l'hôpital. Ils ont écrit au maire, Jean-Jacques de Peretti. L'association s'inquiète notamment des conséquences pour les Sarladais et les centaines de visiteurs quotidien à Sarlat et sur son marché de Noël à cette période de l'année.