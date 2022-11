Les urgences de Sète à nouveau contraintes de limiter l'accès aux urgences par manque de personnel

Les hôpitaux du Bassin de Thau contraints de limiter l'accueil des patients via le centre 15 - illustration

Les hôpitaux du Bassin de Thau sont à nouveau contraints de limiter l'accès aux urgences la nuit du samedi 5 novembre au lundi 7 novembre à cause du manque de médecins urgentistes.

À partir de 18H30 et jusqu'à 8H30, il ne sera pas possible d'aller aux urgences sans passer par le centre 15 ce samedi et jusqu'à mardi matin.

Les urgences sont en revanche ouvertes à tout public les journées. C'est le quinzième week-end, depuis le mois d'août, en fonctionnement dégradé. Sans doute le dernier puisque les hôpitaux du Bassin de Thau sont parvenus à recruter des médecins urgentistes jusqu'à la fin de l'année 2022.

Actuellement, les urgences fonctionnent avec 15 médecins urgentistes au lieu de 25 habituellement.

En service optimal, trois médecins sont présents aux urgences. Cette restriction leur permet de n'être que deux dont un dédié au SMUR.