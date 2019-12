Les urgences de Vannes encombrées : l'agence régionale de santé appelle à ne pas s'y rendre directement

Le centre hospitalier de Vannes (Morbihan) connait une très forte affluence en cette période de fêtes. L'agence régionale de santé a été alertée et invite les Morbihannais à ne pas se rendre directement aux urgences.

Vannes, France

Les urgences du centre hospitalier Bretagne Atlantique de Vannes sont débordées. L'Agence régionale de santé a été alertée sur la situation dans l'établissement. Ces derniers jours, les premières épidémies hivernales ont entraîne un afflux très important de patients aux urgences. L'ARS invite donc les personnes malades à ne pas se rendre directement à l’hôpital.

Composez le 15 ou appelez SOS Médecins

"Contactez d'abord votre médecin traitant !" rappelle l'agence régionale de santé. En cas d'urgence et pendant les périodes de fermeture des cabinets médicaux, il faut composer le 15. Vous recevrez alors des conseils médicaux et si cela est nécessaire on vous indiquera où consulter un médecin de garde. En cas d'urgence, les médecins régulateurs vous dirigeront vers les urgences.

Pour la ville de Vannes il est aussi possible d'appeler SOS Médecins au 3624 indique l'agence régionale de santé.