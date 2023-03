Les Urgences des Hôpitaux du Léman en grève depuis trois semaines à Thonon-les-Bains

Depuis trois semaines le personnel paramédical, infirmier(e)s et aides-soignant(e)s des Hôpitaux du Léman de Thonon-les-Bains est en grève illimitée.

ⓘ Publicité

Assignés, ils travaillent quand même et sont rémunérés. Malgré tout, ils maintiennent leur mouvement pour signifier qu'ils ne peuvent et ne veulent plus continuer à travailler dans de telles conditions de stress et d'insécurité.

L'entrée des Urgences des Hôpitaux du Leman de Thonon-les-Bains © Radio France - Marie AMELINE

Sous-effectif, patients entassés et stockés dans les couloirs faute de places dans les services, locaux vieux de 20 ans, vétustes et sous-dimensionnés par rapport à l'augmentation de la population du Chablais et des passages aux urgences, la liste des doléances est longue.

loading

Réorganiser les services pour améliorer les conditions de travail

A ce jour, les syndicats comme les agents soulignent l'écoute de la direction et le travail conjoint entamé. Arrivé en septembre 2022, le nouveau directeur Laurent Donadille dit avoir pris la mesure de l'ampleur de la tâche qui l'attend. Notamment de l'impact de la Suisse voisine dans la difficulté à recruter. "Soumis à la grille de rémunérations de la fonction publique, nous ne pourrons jamais rivaliser avec nos voisins en ce qui concerne les rémunérations, mais nous pouvons travailler à améliorer l'organisation de nos services pour de meilleures conditions de travail".